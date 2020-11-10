В Москве приостановят проведение мероприятий с участием зрителей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приостанавливают проведение культурных, выставочных и развлекательных мероприятий с участием зрителей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это следует из указа мэра Москвы, опубликованного на портале мэра и правительства столицы во вторник.

"Приостанавливается посещение гражданами: культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов)", - говорится в документе.

В нем поясняется, что посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% зрителей от общей вместимости места проведения мероприятия. Ограничения будут введены в период с 13 ноября по 15 января.

Как написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, учреждения культуры и другие организации могут проводить выставки, лекции, тренинги, презентации и прочие мероприятия в режиме онлайн.

В новость были внесены изменения (14:58 мск) - добавлены подробности по тексту.