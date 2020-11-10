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Пандемия COVID-19

Залы театров, кинотеатров и концертные залы в Москве могут заполняться не более чем на 25%

С 1 августа заполняемость зала не должна была превышать 50%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала", - написал мэр Москвы.

После ослабления введенных весной ограничений столичные театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. Позднее театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогли начать работу с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на 50%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек, умерли 7 429.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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