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Пандемия COVID-19

Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

© Михаил Терещенко/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что в городе наблюдается значительный рост числа зараженных. По его словам, "в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации". 

Новые ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января

  • Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционое обучение. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы. Школьникам и студентам рекомендуется оставаться дома.
  • Рестораны, кафе, клубы и другие развлекательные заведения не будут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. При этом доставка еды остается круглосуточной.
  • Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений. 
  • Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются. Ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".
  • Массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.
  • Организациям, чья работа связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов, которая ранее распространялась только на ночные развлекательные заведения.
  • Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и ТЦ, но разрешены развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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