Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Он отметил, что в городе наблюдается значительный рост числа зараженных. По его словам, "в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации".

Новые ограничения вводятся на два месяца - с 13 ноября по 15 января.