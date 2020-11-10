Собянин объяснил введение дополнительных ограничений помощью бизнесу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы вводят дополнительные ограничения на два месяца, до 15 января, чтобы избавить бизнес от ненужных трат в связи с отменами мероприятий перед Новым годом. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Новые ограничения вводятся сразу на два месяца - до 15 января 2021 года. Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - написал мэр.

Собянин отметил, что новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Он также выразил надежду, что меры сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек, умерли 7 429.

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