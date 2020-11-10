Врач посоветовал устраивать детские новогодние праздники с Дедом Морозом на улице

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Праздники с Дедом Морозом в этом году лучше проводить на улице или в больших помещениях, а самим актерам следует сдавать тест на коронавирус не реже, чем раз в неделю. Такое мнение высказал ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

По его словам, снизить риск заражения коронавирусом на детском празднике может достаточно большое помещение, а также своевременное тестирование аниматора на коронавирус.

"С маской очень тяжело будет делать праздник для детей, поэтому должно быть расстояние метра полтора от Деда Мороза. Желательно проводить праздник в больших помещениях, залах или на улице. Дед Мороз должен сдавать тест раз в неделю, иметь в наличие данные, что он сдал тест. Если есть антитела - Дед Мороз не опасен, если антител нет - стоит тестироваться чуть чаще, раз в пять дней", - отметил Тимаков.