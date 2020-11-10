Разлив бетонных отходов на участке леса в Ленобласти устранили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Завод "Портбетон" очистил участок леса в Ленинградской области от разлива бетонных отходов, который произошел из-за аварийной ситуации на предприятии. На территории высадят саженцы, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Портбетон" завершил работы по ликвидации бетонных отходов, излив которых произошел неделю назад в деревне Вистино Кингисеппского района. В настоящий момент на территорию завозится плодородный грунт, идет подготовка к высадке саженцев", - сообщили в пресс-службе.

Госэконадзор возбудил дело об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды в отношении завода.

Ранее сообщалось, что Кингисеппский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту разлива.

Информация о ЧП появилась в сообщениях очевидцев в социальных сетях на прошлой неделе. Как сообщали в прокуратуре Ленинградской области, по факту размещения в сети информации об утечке началась проверка. Местность, по данным прокуратуры, была залита отходами от производства бетона на заводе "Портбетон", где складировались эти отходы. ЧП произошло из-за ненадлежащего контроля за этим процессом. Площадь утечки составила около 100 кв. м.