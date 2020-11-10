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Дума приняла закон об отсрочке призыва для опекунов несовершеннолетней сестры или брата

Соответствующим пунктом дополнена статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, являющихся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или сестры.

Статья 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", содержащая перечень случаев, когда предоставляется отсрочка, дополняется новым пунктом. Согласно ему, отсрочка будет полагаться также лицам, "являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан".

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