Беглов не исключил введения новых ограничений в Петербурге по COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введения новых ограничительных мер, если рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в городе не удастся остановить. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Пока стационары справляются с потоком заболевших петербуржцев, но коечный фонд не бесконечен. Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения", - сказал губернатор.

По словам Беглова, ситуация в городе сложная, но пока Петербург "держит удар".

Сейчас город закупает лекарства, которые будут на бесплатной основе предоставляться людям, проходящим лечение дома. Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется больным, проживающим в коммунальных квартирах. "Я дал соответствующее поручение, чтобы особое отношение и внимание было к тем, кто проживает в коммуналках. Мы стараемся, если совсем невозможно находиться дома, выписывать их в соответствующие стационары", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что в городе не прекращается оказание плановой помощи. "Так, практически в каждой поликлинике создан кол-центр для приема заявок за наблюдением больных, которые получают лечение на дому. Разработаны соответствующие карты, методики, рекомендации, которыми должен пользоваться больной", - сказал Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявили 72 911 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 44 252 человека, умерли 4 243. За последние сутки в городе выявили 1 485 случаев заражения - максимум за время пандемии.

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