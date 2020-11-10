Госдума разрешила сажать нарушителей порядка в тюрьмах в одиночные камеры

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает возможность перевода осужденных, отбывающих срок в тюрьмах, в одиночные камеры на срок до шести месяцев за нарушение порядка.

Согласно прежней редакции Уголовно-исполнительного кодекса РФ, мера взыскания в виде перевода в одиночную камеру к осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах, то есть в исправительном учреждении с более строгим режимом, чем исправительная колония особого режима, не предусмотрена. При этом в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность, указывают разработчики в пояснительных материалах.

В связи с этим перевод в одиночную камеру обусловлен необходимостью изоляции лиц, неоднократно совершивших злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в исправительном учреждении. Теперь законом позволяется переводить осужденных, переведенных в тюрьму, в одиночную камеру на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания.

Также увеличивается дисциплинарный штраф для осужденных за нарушение ими установленного порядка отбывания наказания. Он составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (сейчас до 200 рублей).