Госдума уточнила порядок размещения разных категорий осужденных в одной колонии-поселении

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который позволяет содержать в одной колонии-поселении лиц, совершивших преступления по неосторожности, как осужденных впервые, так и тех, кто ранее уже был приговорен к лишению свободы.

Законопроект затрагивает тех граждан, которые по неосторожности совершили преступления, и тех, кто совершил умышленное преступление небольшой и средней тяжести. Документ разрешает содержать их с заключенными, осужденными повторно, а также с теми, кто был переведен в колонию-поселение из колоний общего и строгого режима с положительными характеристиками, при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства.

Документ был внесен правительством. В пояснительной записке указано, что сейчас при отсутствии в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения там осужденного, его направляют в исправительные учреждения в другой регион. Это приводит к дополнительным финансовым расходам на конвоирование осужденных к месту отбывания наказания.