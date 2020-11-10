В Свободном установили памятник Герою России Ивану Маслову

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник Герою России Ивану Маслову, погибшему в ходе боевой операции в Дагестане в 2011 году, установили в городе Свободном Амурской области, в котором он жил и учился, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Свободном состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России Ивану Владимировичу Маслову, погибшему в ходе боевой операции в Республике Дагестан в 2011 году. Памятник установлен рядом с гимназией №9, в которой учился Иван Маслов. В городе Свободный прошло детство Героя России, здесь в настоящее время живут его родители", - говорится в сообщении.

Проект памятника был разработан инициативной группой жителей Свободного, поддержан советом ветеранов, свободненским отделом полиции и администрацией города. Финансовую помощь в реализации проекта оказали компании СИБУР и НИПИГАЗ.

О герое

Иван Маслов родился в Приморском крае, в 1985 году семья переехала в город Свободный. После окончания гимназии поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, окончил его с отличием и получил распределение во внутренние войска.

В 2011 году подразделение под командованием подполковника Ивана Маслова занималось поиском и ликвидацией вооруженных бандитских групп в Республике Дагестан. Отряд Маслова совместно с другими подразделениями обнаружил замаскированную подземную базу боевиков, а также склад оружия и боеприпасов. В ходе завязавшегося столкновения Маслов вызвал огонь на себя, дав возможность товарищам перегруппироваться, продолжить бой и обезвредить противников. В ходе операции Маслов получил смертельное ранение, умер при эвакуации с места боя.

Звание Героя России "За личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни" Маслову было присвоено посмертно в январе 2012 года.