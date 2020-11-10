Кузнецова просит кабмин разработать стандарт ухода за детьми без родителей в больницах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором просит разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба детского омбудсмена.

Одним из поводов для обращения омбудсмена к председателю правительства России послужила ситуация в Новосибирске, где зафиксирован факт жестокого обращения медсестры клинической туберкулезной больницы с трехлетней девочкой, находившейся на лечении.

"Анна Кузнецова заявила о необходимости разработки и принятия стандарта услуги по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в медицинской помощи, а также установки систем видеонаблюдения в помещениях медицинских организаций, где находятся такие дети", - говорится в сообщении.

Кузнецова отмечает, что действующим законодательством не предусмотрены какие-либо требования по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без родительского попечения и проходящими лечение в медицинской организации, нормативное требование установки камер видеонаблюдения в помещениях, где находятся дети, также отсутствует.

"Выполнение этих шагов - важнейшее условие обеспечения безопасности детей, оставшихся без попечения родителей и длительное время пребывающих в медицинских организациях, выявления фактов насилия и профилактики подобных нарушений", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.