Число инфекционных коек в Кировской области увеличили с начала года в 9,5 раза

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Количество инфекционных коек в Кировской области, где с начала октября растет число заражений новой коронавирусной инфекцией, увеличено до 4 501 - почти в 9,5 раза по сравнению с началом года, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"С начала года количество инфекционных коек увеличено почти в 9,5 раза - с 476 до 4 501. Медицинская помощь пациентам с COVID-19 в регионе оказывается в 19 инфекционных госпиталях, в шести учреждениях проходят лечение пациенты с "диагностическими" пневмониями, то есть находящиеся на подтверждении инфекции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией организовано на базе Инфекционной клинической больницы города Кирова, Кировской областной клинической психиатрической больницы им. академика В. М. Бехтерева, областного клинического противотуберкулезного диспансера, Кировского областного клинического кожно-венерологического диспансера, санатория для детей с родителями "Солнечный", центра реабилитации "На Казанской", Быстрицкого туберкулезного санатория, подразделения Юрьянской районной больницы в пгт. Мурыгино и Кировской городской больницы №5. Также инфекционные госпитали развернуты в районах области.

В отделениях для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 работают 354 врача и 1 077 человек среднего медицинского персонала. Всего в борьбе с пандемией задействованы более 4 тыс. медицинских работников.

Рост числа заражений коронавирусом наблюдается в Кировской области с начала октября. На 10 ноября в регионе за сутки выявлено 186 новых случаев заражения с симптомами заболевания - это максимальное суточное значение с начала пандемии. На стационарном лечении находятся 4 091 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 10 896 пациентов. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, у которых болезнь протекала с осложнениями, составляет 10 529 человек.

В Кировской области до 10 декабря запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, запрещена работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.