В Минсельхозе ФРГ заявили о невосприимчивости большинства домашних животных к коронавирусу

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Исследования показали, что большинство домашних животных невосприимчиво к коронавирусу нового типа. Об этом сообщили во вторник журналистам в министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. Ведомство уполномочило провести их Федеральный научно-исследовательский институт по изучению здоровья животных и институт имени Фридриха Лёффлера.

"Важнейшие сельскохозяйственные животные, в частности свиньи и куры, не подвержены заражению", - отметили в министерстве. Ученые пришли к выводу, что то же касается и индеек и уток. "Что касается отдельных животных, например крупного рогатого скота, то наблюдалось лишь минимальное распространение вируса, который не передавался другим животным, контактирующим с ними. Тем самым нет угрозы передачи вируса от этих животных человеку", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время была выявлена восприимчивость к коронавирусу кошек, собак и норок, хотя "до сих пор нет свидетельств того, что люди заражались посредством контакта с собаками и кошками". Оба института констатировали "спорадическое проявление инфекции" у последних, и поэтому в июне 2020 года министерство обязало сообщать о заражении домашних животных, чтобы собрать данные о таких инцидентах, а также о возможной передаче и распространении коронавируса. Исследования касательно восприимчивости этих животных к нему продолжаются.

В Минздраве также подчеркнули, что "в Германии коммерческое содержание норок больше не играет особой роли", но власти ФРГ внимательно следят за ситуацией в таких странах, как Дания, Испания, Нидерланды, Швеция и США.

О ситуации в Дании

Датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах страны. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

В Дании с июня 2020 года выявлено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок людям. При этом у 12 человек и на пяти норковых фермах обнаружен штамм мутировавшего коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что, помимо Дании, о наличии коронавируса у норок на фермах также сообщили Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. В ВОЗ отмечали, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако "имеются также примеры передачи между людьми и животными". Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. По данным ВОЗ, норки "заражаются от инфицированных коронавирусом людей".