В Ростовской области создадут еще более 350 коек для пациентов с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти выделили почти 59 млн рублей на оснащение 355 коек для пациентов с коронавирусом в городах и районах Ростовской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Бюджетные ассигнования направлены на оснащение в муниципальных медучреждениях вновь создаваемых коек для лечения ковид-больных. Выделенная сумма обеспечит создание 355 специализированных коек в стационарах семи муниципалитетов. В том числе в медучреждениях Ростова-на-Дону будет создано 250 койко-мест на сумму 41,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 коек будет оснащено в Морозовском районе, в Мясниковском и Неклиновском районах создадут по 20, в Азове и Зверево - по 10 коек. В ковидном госпитале Таганрога появятся 15 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом, отметили в пресс-службе.

В понедельник губернатор региона Василий Голубев сообщил журналистам, что под ковидный госпиталь на 200 коек переоборудовано одно из детских медучреждений Ростова-на-Дону. На данный момент для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуто 3 069 коек. По словам Голубева, загруженность ковидных коек в Ростовской области составляет 63,5%, провизорных - 73,6%.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 33 734 случая заражения, 26 937 человек выздоровело, 976 пациентов умерло. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.