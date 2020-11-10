В Минпросвещения заявили, что 25% российских школ дает образование на уровне ведущих стран

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Четверть школ в России обеспечивает своим выпускникам высококачественное образование на уровне десятка ведущих стран в мире, сказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на общественных слушаниях "Приоритетные направления развития системы общего образования в Российской Федерации" в Общественной палате РФ во вторник.

"Результаты международных исследований, в том числе международного исследования PISA, - по которому у нас, к сожалению, не самые лучшие результаты - показывают, что около четверти российских школ обеспечивают своим выпускникам достаточно высококачественное образование, в том числе на уровне 10 ведущих стран мира. С другой стороны, около четверти школ в российской выборке участников исследования имеют крайне низкие результаты", - сказал замминистра.

Басюк отметил, что внимание министерства просвещения сосредоточено на учреждениях, демонстрирующих низкий уровень образования.

"Совместно с Рособрнадзором нами был запущен проект по поддержке школ с низкими результатами, и мы очень надеемся, что результатом этого проекта будет индивидуальная работа с образовательными организациями на уровне регионов и муниципалитетов, которая позволит определить в первую очередь проблемные точки, которые возникают в этих образовательных организациях, и потом выработать пути их преодоления. <...> К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что та система методической помощи и взаимодействия учителей, которая была ранее, сегодня не способна решать задачи методической поддержки учителей, и наша задача сегодня - выработать новые механизмы организации методической поддержки и помощи нашим учителям предметно", - добавил замминистра.

Programme for International Student Assessment (PISA) - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Всего в исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран и регионов. В декабре 2019 года опубликовали результаты по основным компетенциям. Москва заняла третье место по читательской, пятое - по математической и шестое - по естественно-научной грамотности.