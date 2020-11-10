В Самаре уволили директора хореографического училища после выступления детей на вечеринке

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Регину Молошник уволили с должности директора Самарского хореографического училища после выступления детей без согласия их родителей на частной вечеринке бизнесмена в театре оперы и балета. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на приказ Министерства культуры Самарской области.

"Директор Самарского хореографического училища Р. Молошник, чьих воспитанниц тайком от родителей отправили выступать на частный корпоратив, сегодня уволена приказом регионального министерства культуры", - написал депутат.

В октябре 2020 года местные СМИ сообщили о выступлении нескольких воспитанниц на дне рождения дочери бизнесмена. Мероприятие прошло в театре оперы и балета. Родителей о нем не предупредили, при этом воспитанниц в этот день отпросили со школьных занятий.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Самарской области, в отношении руководства хореографического училища и театра оперы и балета проводится проверка. Ожидается, что она завершится в ближайшее время.