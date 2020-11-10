Петербургский Политех переходит на дистанционное обучение с 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября по 6 февраля 2021 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"10 ноября ректор СПбПУ Андрей Рудской подписал приказ ввести с 16 ноября особый режим работы университета. Это означает, что студенты будут учиться дистанционно, а преподаватели и сотрудники - работать по комбинированному графику (сочетая очный и удаленный форматы), чтобы сократить число одновременно находящихся в помещении людей", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что дистанционное обучение продлится с 16 ноября по 6 февраля 2021 года. Зимняя сессия будет организована в онлайн-формате.

По последним данным, в Петербурге выявили 72 911 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 44 252 человека, умерли 4 243. За последние сутки в городе выявили 1 485 случаев заражения - максимум за время пандемии.