Глава комитета Думы предложил разработать стимулирующие механизмы и льготы для медиков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил разработать стимулирующие механизмы и льготы для медиков, в том числе рассмотреть вопрос о возможности приватизировать служебное жилье. Об этом он сообщил во вторник по итогам встречи думских фракций с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в РФ.

"Важно рассмотреть вопрос о возможной приватизации медиками служебного жилья после многих лет работы в первичном звене здравоохранения, разработать иные стимулирующие механизмы и льготы в отношении медицинских работников", - написал Морозов на своей странице в "Вконтакте".

По словам депутата, участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы и определили направления совместной работы. В частности, Морозов обратил внимание на необходимость усовершенствовать систему иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, по его словам, следует предпринимать последовательные меры по укреплению "приверженности населения вакцинации", финансированию отечественных производителей вакцин, обеспечить развитие телемедицинских технологий.

Помимо этого, депутат считает, что необходимо дополнительно урегулировать права врачей. "Необходимо последовательное укрепление статуса врача, в том числе законодательное регулирование его прав, роли профессиональных ассоциаций в обеспечении саморегулирования врачебной деятельности, контроля качества лечения, проведения экспертиз", - отметил Морозов.