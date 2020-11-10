В Якутии запустили программу "Дистанционный учитель" для поиска замены педагога

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Программу "Дистанционный учитель" запустили в Якутии для эффективного поиска замены педагога, сообщил во вторник во время трансляции в социальных сетях министр образования и науки республики Михаил Сивцев.

"Нами запущена программа "Дистанционный учитель" на базе Института развития образования и повышения квалификации. Что это означает? Мы всем нашим школам по муниципальным районам направили номер телефона, по которому они могут обратиться с просьбой подсказать учителя, который может в дистанционной форме заменить того или иного учителя", - сказал Сивцев, отметив, что на данный момент нехватки учителей не наблюдается.

По данным пресс-службы регионального Минобрнауки, 395 школ возобновили обучение после каникул, из них в очной форме - 140 школ, в очно-заочной - 131, в дистанционной форме - 124. На каникулах до 15 ноября находятся 254 школы.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлен 15 651 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9 517 человек, умерли 180 пациентов.