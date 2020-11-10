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В Минпросвещения планируют создавать в селах многофункциональные комплексы

Они будут социальными центрами сел, отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует создание многофункциональных комплексов, интегрирующих образовательные организации, физкультурную и досуговую инфраструктуру, в отдаленных сельских населенных пунктах. Об этом сказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на общественных слушаниях "Приоритетные направления развития системы общего образования в Российской Федерации" в Общественной палате во вторник.

"Применяя межведомственный подход, мы рассматриваем уже достаточно серьезно создание многофункциональных комплексов, которые будут возводиться в первую очередь в отдаленных сельских населенных пунктах и включать в себя некую интеграцию общеобразовательных организаций и иных видов как образовательных услуг, так и физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры", - сказал он.

Басюк отметил, что такие многофункциональные центры будут социальными центрами сел. "[Они будут] объединять в своих стенах не только детей, но и взрослых, в общей проектной деятельности, которая навправлена в первую очередь на личностное развитие", - добавил замминистра.

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