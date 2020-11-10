Требование властей Дании убить всех норок назвали незаконным

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Дании не имели юридических оснований для требования массового забоя норок на зверофермах, вне зависимости от того, были те заражены коронавирусом или нет. Об этом сообщает во вторник шведское агентство ТТ.

Существующий закон позволяет властям требовать умерщвления животных лишь в случае обнаружения зооинфекции на ферме, или же если сельхозпредприятие находится в зоне эпидемической опасности. Однако во вторник кабинет министров внес в парламент законопроект о забое всех норок - как больных, так и здоровых.

Озвученное премьер-министром страны Метте Фредериксен решение вызвало гневную реакцию как представителей звероводческой отрасли, так и политиков. Оппозиционный блок правых партий уже заявил, что при голосовании не поддержит этот документ.

В результате министр продовольствия и рыболовства Могенс Енсен был вынужден принести извинения за "неясность в подходе правительства к своим полномочиям". В пресс-релизе Минпродовольствия выражает сожаление по поводу нечеткой формулировки, в которой шла речь "о призыве, а не о требовании забоя норок". Сожаление высказала и премьер-министр Метте Фредериксен, отметив необходимость пересмотра существующего законодательства в этой области. "Я сожалею о том, какое развитие получил вопрос о юридических полномочиях Фолькетинга (парламента - прим. ТАСС) и норководов", - заявила она.

Однако, по словам председателя отраслевой организации "Датские норководы" Таге Педерсена, назад пути уже нет и последние события означают конец норковой отрасли: На зверофермах Дании содержится от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.