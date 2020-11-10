В Керченском проливе нашли место кораблекрушения иностранного судна 19 века

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Судно 19 века, предположительно, английское или французское, обнаружили на дне Керченского пролива археологи, искавшие у берегов Таманского полуострова древний город Каракандам. Об этом во вторник сообщил журналистам директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" Севастопольского государственного университета, сотрудник института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

В сентябре Вахонеев сообщал ТАСС, что в Керченском проливе археологами обнаружен колесный пароход XIX века, который мог использоваться одной из европейских стран для перевозки войск или грузов во время Крымской войны 1853-1856 годов.

"В действительности в том месте, недалеко, еще в 1980-е годы, было открыто кораблекрушение девятнадцатого века. В прошлом году мы нашли в 500 метрах от того места еще одно кораблекрушение. И вот в 300 метрах - еще одно. Но сейчас мы понимаем более комплексно, когда прошло два месяца с окончания экспедиции, что, скорее всего, это один какой-то корабль, возможно, английской или французской постройки, разбился о подводную каменную гряду, и его фрагменты разбросались на достаточно большой площади (от 300 до 500 м) от основного корпуса", - сказал Вахонеев.

Он уточнил, что обнаружены остатки борта судна, мачта. "Основной датирующий материал, который нам позволит идентифицировать данное кораблекрушение, это огромные латунные гвозди. Такие же мы находили в Евпатории в местах гибели союзного флота во времена Крымской войны", - рассказал Вахонеев.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев, погибли более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.