Ростовская область подала заявку на получение гранта для Южного НОЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Южный научно-образовательный центр (НОЦ), созданный в Ростовской области, примет участие в конкурсе Минобрнауки РФ на предоставление господдержки развития инновационных проектов НОЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ), являющегося координатором работы научного центра.

"Южный научно-образовательный центр мирового уровня "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса" примет участие в конкурсном отборе Министерства науки и высшего образования РФ. Итоговый документ был подписан губернатором Ростовской области Василием Голубевым. 9 ноября заявка была принята к рассмотрению конкурсной комиссией в Москве", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко, чьи слова цитирует пресс-служба вуза, инновационные идеи, которые могут быть реализованы при победе в конкурсе на базе уже существующего НОЦ, значительно повысят инвестиционную привлекательность региона. "Стратегические проектные инициативы Южного НОЦ будут способствовать экономическому росту в Ростовской области, повышению ее конкурентоспособности и привлекательности для инвесторов, талантливых людей и инновационных предпринимателей", - сказал он.

По мнению первого заместителя главы региона Игоря Гуськова, слова которого приводит пресс-служба ДГТУ, финансирование проектов Южного НОЦ важно для Ростовской области, в частности, из-за необходимости новых решений в сфере агропромышленного комплекса, широко представленной в регионе. "В настоящее время назрела острая необходимость в создании научно-образовательного центра мирового уровня, деятельность которого будет направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Создание такого центра наиболее целесообразно в Ростовской области как в уникальном регионе России, где одновременно сосредоточены мощный научно-технический и IT-потенциал, развитый аграрный сектор и высокотехнологичный индустриально-производственный комплекс", - сказал он.

Южный научно-образовательный центр мирового уровня "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса" (Южный НОЦ) был создан в Ростовской области в августе 2019 года по инициативе главы региона Василия Голубева. Ключевой задачей создания и развития Южного НОЦ в регионе является кооперация донской науки и экспортно ориентированной промышленности.