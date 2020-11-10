Новгородский музей получит 50 млн руб. на проект реставрации памятников Ярославова дворища

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Новгородский объединенный музей-заповедник (НГОМЗ) получит субсидию из федерального бюджета в размере почти 50 млн рублей для подготовки проектно-сметной документации на комплексную реставрацию 11 объектов культурного наследия Ярославова дворища в Великом Новгороде. В последний раз она проводилась в 50 годах прошлого столетия, и сейчас памятники крайне нуждаются в восстановительных работах, сообщила журналистам замгендиректора НГОМЗ Валерия Хорошевская во вторник.

"Новгородским музеем-заповедником и Минкультуры РФ подписано соглашение о выделении целевой субсидии на проектно-сметную документацию [для реставрации памятников] Ярославова дворища. [Будет предоставлено] 49 млн 800 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации. Субсидия рассчитана на 2021 год ", - сообщила Хорошевская, добавив, что после разработки ПСД последует подготовка к самим реставрационным работам.

Проектно-сметную документацию для реставрации разработают для 11 объектов культурного наследия: Народное училище; Церковь Георгия на Торгу; Церковь Параскевы Пятницы; Церковь Иоанна Предтечи на Опоках; Церковь Прокопия; Собор Никольский; Часовня иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"; Гостиный двор (фрагменты): корпус надвратный с башней; Колокольня Никольского собора; Церковь Успения на Торгу. Некоторые из объектов на данный момент закрыты для экскурсионных показов из-за неудовлетворительного состояния.

"Последняя комплексная реставрация Ярославова дворища проходила в 1951-1955 годах. Больше комплексной, целевой реставрации не было. В основном, это был текущий ремонт небольшой и на этом все", - добавила Хорошевская.

Новгородский музей-заповедник является хранителем наиболее ценной части архитектурного наследия Великого Новгорода, формирует основные туристские потоки. Памятники Ярославова дворища и древнего Торга, наряду с Новгородским кремлем, составляют основную архитектурную доминанту исторического центра города.