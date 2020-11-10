Ужесточение мер в Москве и lockdown как слово года. Главное о коронавирусе за 10 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 817 109 случаев заражения, из них новых — 20 977. За сутки умерли 368 человек, за весь период — 31 161.
- Праздники с Дедом Морозом в этом году лучше проводить на улице или в больших помещениях, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.
- В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики подали в суд из-за отказа в выплатах.
Москва
- Всего зафиксировано 481 068 случаев заражения, из них новых — 5902.
- Студентов колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение, их транспортные карты заблокируют. Работу ресторанов и клубов в ночное время приостановят. Меры будут действовать с 13 ноября по 15 января, об остальных новых ограничениях в Москве читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 50,9 млн случаев заражения, умерли 1 263 094 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В США заразились 10,11 млн человек — больше 3% населения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало lockdown словом 2020 года.