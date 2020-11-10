Районам Петербурга перечислили 203 млн рублей на закупку препаратов от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Администрациям районов Санкт-Петербурга перечислили выделенные правительством РФ 203 млн рублей на закупку лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции. Препараты будут выдавать пациентам бесплатно по назначению врача, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Выделенные правительством РФ средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 в размере 203 млн рублей доведены до районных администраций. В ближайшее время учреждениями будут организованы закупочные процедуры, которые должны состояться в самые короткие сроки", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в комитете, лекарства будут выдавать пациентам бесплатно по назначению врача. В ведомстве заверили, что список препаратов полностью соответствует схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Выдачу лекарств организуют пациентам на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 72 911 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 44 252 человека, умерли 4 243. За последние сутки в городе выявили 1 485 случаев заражения - максимум за время пандемии.