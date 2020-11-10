Свалку медицинских отходов обнаружили у трассы в городской черте Кирова

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку после обнаружения несанкционированной свалки медицинских отходов в городской черте Кирова, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил провести проверку исполнения законодательства при обращении с отходами. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций об обнаружении в лесном массиве свалки с отходами, в том числе упаковок медицинских препаратов и изделий вблизи автодороги Подгорянка - Шихово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль лесной дороги, недалеко от садоводческого товарищества, две недели назад начали появляться горы отходов, среди которых строительный мусор, старая мебель, оконные рамы с разбитыми стеклами, сломанная бытовая техника и ртутные лампы. В прокуратуре уточнили, что одна из свалок, по всей вероятности, стала результатом вывоза мусора из медицинского или социального учреждения, на что указывают флаконы и коробки из-под лекарств и дезинфицирующих средств, ящики из-под костылей и тростей, а также схема корпуса учреждения.

Активисты ОНФ обнаружили на многих коробках маркировки со штрихкодами и названиями фармацевтических компаний. Они предполагают, что эта информация может помочь установить виновника. Информацию о свалках активисты направили в прокуратуру и региональное управление Росздравнадзора. По данным реготделения ОНФ, за последние несколько лет в этом лесном массиве находили десятки свалок, в том числе с опасными отходами - ртутными лампами и останками крупного рогатого скота. Часть из них ликвидировали, но новые продолжают появляться.