Кубань готова обеспечить для профилактики COVID-19 отдых на 50 термальных источниках

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Краснодарский край для профилактики коронавируса готов обеспечить туристам отдых почти на 50 термальных источниках, сообщил журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Ранее во вторник Ростуризм рекомендовал отдых на термальных источниках России для профилактики коронавируса. По данным ведомства, термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств - снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы.

"На Кубани действует около 50 горячих источников, большинство из них находится в Апшеронском и Мостовском районах. В предгорной зоне насчитывается 19 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, использующих бассейны с термальной водой", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным главного внештатного специалиста Минздрава края по санаторно-курортному лечению Алины Александровой, термальные источники положительно скажутся на процессе реабилитации тех, кто перенес коронавирус, и с точки зрения его предупреждения - это климатотерапия, закаливание. Уточняется, что в период межсезонья на Кубани работает 140 здравниц с санаторно-курортным лечением.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.