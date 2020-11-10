Прививку от гриппа в Удмуртии поставили почти 400 тыс. человек

ИЖЕВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Прививку от гриппа получили более 397 тыс. жителей Удмуртии, это более четверти совокупного населения республики и 51% от запланированного, сообщается во вторник в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".

"Прививку от гриппа сделали 397 934 жителям Удмуртии. В их числе 185 565 детей и 1 993 беременных женщины. Пока привили 51% от плана и 26% от совокупного населения республики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что днем ранее в регион поступила новая партия вакцины для взрослых "Совигрипп", это еще 238,6 тыс. доз.

По данным властей, профилактическую вакцинацию от гриппа в этом сезоне должны пройти не менее 60% населения республики, а для категорий групп риска - не менее 75%.

По итогам прошлого сезона у привитых людей не зарегистрированы осложнения и тяжелые формы заболевания.