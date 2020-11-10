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РКН потребовал от Twitter разблокировать аккаунт "Комитета защиты национальных интересов"

Блокировку материалов в ведомстве назвали попыткой "сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в Twitter требование о незамедлительной разблокировке доступа к аккаунту "Комитета защиты национальных интересов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В направленном требовании говорится о недопустимости ограничения права граждан России на доступ к объективной и достоверной информации, - сказано в сообщении. - Заблокированные материалы являются независимыми расследованиями фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России".

Блокировку материалов в ведомстве назвали попыткой "сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов".

Ранее Комитет сообщил, что соцсеть 9 ноября заблокировала аккаунт. Произошло это после публикации очередного расследования о том, что Европейская комиссия "выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов". Социальная сеть заблокировала данный материал на основании того, что он якобы нарушает "правила Twitter".

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