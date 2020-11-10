На Кубани отметили снижение миграционной активности на 50% по сравнению с прошлым годом

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Снижение миграционной активности на 50% по сравнению с прошлым годом отмечается в Краснодарском крае. Всего в 2020 году на учет поставили 320 тыс. иностранных граждан, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В целом наблюдается снижение миграционной активности на 50% (по сравнению с прошлым годом). Но мы продолжаем проверки по выявлению недобросовестных работодателей. Возбуждено более тысячи дел по фиктивной постановке на миграционный учет", - приводит пресс-служба слова врио заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова.

Чебураков также уточнил, что в этом году на учет поставлено порядка 320 тыс. иностранных граждан.

Также в пресс-службе краевой администрации добавили, что рейды по выявлению нелегальных мигрантов в регионе проводятся на постоянной основе. С начала года прошло около 6 тыс. таких проверок. Особое внимание уделяется стройкам социальных объектов. В случае использования труда нелегалов работодателю грозит штраф от 250 до 800 тыс. рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, также отметил, что нелегальная миграция является фактором риска в распространении коронавируса в регионе.

"Эпидситуация в крае сейчас непростая. Нелегальная миграция - это серьезный фактор нарушения эпидстабильности в крае. Здесь нельзя снижать бдительность. Мы не знаем, в каком состоянии нелегалы въезжают в край", - отметил Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что в регионе, в данный момент "достаточно местных жителей, которые нуждаются в работе". В частности, за период пандемии коронавируса уровень безработицы в регионе увеличился, в данный момент около 117 тыс. жителей региона ждут трудоустройства. Кондратьев поручил внимательно изучить "необходимость привлечения трудовой миграции".