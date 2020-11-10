В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики подали в суд из-за отказа в выплатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Работники городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, заразившиеся коронавирусом при работе с пациентами, подали в суд иск к комитету по социальной политике города из-за того, что им отказали в выплатах. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, иск подали девять медицинских работников.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал коллективный административный иск медицинских работников к комитету по социальной политике города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в исковом заявлении девять работников городской станции скорой медицинской помощи указали, что комитет отказал им в выплатах, которые полагаются за то, что работники заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам. В комитете же посчитали, что заражение не связано с оказанием медпомощи гражданам. Медики просят отменить решение властей и обязать их произвести выплаты.

В этом году губернатор города Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медработникам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам. В случае заражения медицинскому работнику предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.