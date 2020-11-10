Совет при СФ предлагает возродить в Арктике радиовещание на языках коренных народов

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует Минцифры РФ проработать вопрос о возрождении радиовещания на языках коренных народов Севера. Об этом говорится в проекте решения по итогам выездного заседания Совета в Мурманске (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Арктической зоны РФ проработать вопрос о возрождении радиовещания в диапазонах средних и длинных волн в формате радиостанций, осуществляющих вещание на языках коренных народов Севера", - говорится в документе.

Также Совет рекомендует правительству РФ создать единый цифровой онлайн-ресурс для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера, включая записи традиционного фольклора, обрядов, а также создание цифровых учебников национальных языков.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В документе отмечается, что в Арктической зоне проживает 19 малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения. В стратегии, в частности, указывается на необходимость обеспечивать сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.