Власти Липецкой области констатируют активное взаимодействие с бизнесом в период пандемии

ЛИПЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Деловое сообщество Липецкой области в период пандемии коронавирусной инфекции активно подключилось к обеспечению медицинских учреждений региона необходимым оборудованием и расходными материалами. Об этом сообщил во вторник глава областной администрации Игорь Артамонов в рамках встречи с представителями "Группы Черкизово".

"В условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции поддержка региона социально ответственным бизнесом особенно важна, деловое сообщество области активно подключилось к обеспечению медицинских организаций необходимым оборудованием и расходными материалами", - сказал Артамонов.

Он отметил, что представители "Группы Черкизово" передали региональному центру гигиены и эпидемиологии комплекс оборудования общей стоимостью около 10 млн рублей для тестирования граждан на коронавирус. "Новое оборудование позволит значительно увеличить пропускную способность лаборатории центра, комплекс включает современный технологический процессор на магнитных частицах King Fisher Flex. По сути, это робот для выделения нуклеиновых кислот", - пояснил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации проинформировали, что в рамках встречи также обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества. "В Липецкой области сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов", - сказал Артамонов, заметив, что власти региона "нацелены на развитие и стремятся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций".