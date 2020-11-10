Подмосковье выделило на борьбу с коронавирусом около 60 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области направят за 2020 год порядка 60 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщил во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В 2020 году мы закончим на уровне 2019 года, то есть мы не прибавим ни копейки. Но мы потратим еще порядка 60 млрд рублей, то есть минус 60 млрд, только на COVID-19. За 2020 год мы потратим на COVID-19 порядка 60 млрд рублей", - сказал он.

По словам губернатора, протоколы лечения в Подмосковье стали более совершенными. Специалисты взаимодействуют с коллегами из Министерства здравоохранения и других регионов России.

"В Подмосковье есть запас коек. Каждую неделю открываем, но делать это до бесконечности мы не сможем, так как койки мы найдем, а вот врачей, людей и специалистов - нет, точно не найдем", - добавил Воробьев.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 92 869 случаев заражения, выздоровел 68 921 человек, умерли 1 730.

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