Воробьев: в Подмосковье госпитализируют до 1 тыс. пациентов с коронавирусом в день

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье каждый день госпитализируют примерно столько же пациентов с коронавирусом, сколько выписывают, в начале недели число госпитализаций достигает тысячи в сутки. Об этом сообщил во вторник глава региона Андрей Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На этой неделе мы госпитализируем примерно 1 тыс. человек в день, но примерно столько же мы выписываем", - сказал он.

По его словам, за минувшей неделе число пациентов в стационарах возросло всего на 100 человек.

Губернатор также отметил, что в настоящее время в Подмосковье занято около 12 тыс. коек пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Порядка 200-220 пациентов находятся на ИВЛ.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 92 869 случаев заражения, выздоровел 68 921 человек, умерли 1 730.

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