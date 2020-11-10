Пушкинский и Исторический музеи призывают власти не закрывать музеи Москвы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный исторический музей призывают власти не закрывать московские музеи, а позволить им работать по аналогии с театрами и кинотеатрами - с дополнительными ограничениями, заявили ТАСС в этих музеях.

Ранее во вторник был опубликован указа мэра Москвы. В нем говорится, что "приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов)". В тексте поясняется, что посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% зрителей от общей вместимости места проведения мероприятия. Ограничения будут введены в период с 13 ноября по 15 января.

"Мы поняли из указа о готовности закрыть музеи, которые - самое безопасное место из всех существующих. И считаем, что это совершенно нецелесообразно. Непонятно совершенно, почему кинотеатры, театры и концертные залы безопаснее, чем музеи - даже в сокращении до 25% от числа посетителей. У нас тоже 25% от нашего обычного количества посетителей, только мы значительно безопаснее, потому что у нас огромные пространства, по которым ходят одинокие посетители - их очень мало, и они все в масках", - сказала ТАСС директор Пушкинского музея Марина Лошак.

В Историческом музее согласны с коллегами из ГМИИ им. Пушкина. "Мы, безусловно, в полной мере разделяем обеспокоенность столичных властей и все те требования и меры, которые принимаются столичным правительством по борьбе с коронавирусом. Но музеи Москвы - это одни из самых безопасных мест проведения досуга, потому что на входе в музей проводится термометрия, сотрудники следят за соблюдением всех необходимых мер безопасности", - сказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

По ее словам, музеи и так работают "на четверть своей обычной загрузки". "Поэтому сейчас посещение музеев - оно достаточно комфортное, спокойное, и мы можем говорить о том, что оно безопасное. Поэтому мы все-таки надеемся на то, что и столичное правительство, и Министерство культуры позволят музеям работать по тем же правилам, по которым будут работать театры и кинотеатры. Мы готовы пойти на дополнительное ужесточение мер безопасности, на сокращение количества сеансов, но нам бы не хотелось лишать москвичей и гостей города возможности прийти в музей и окунуться в эту атмосферу искусства, культуры и истории", - добавила собеседница агентства.

В пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что ждут информации и разъяснений от Министерства культуры РФ.