Минздрав утвердил новые требования к автомобильным аптечкам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки, соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. В частности, согласно новым требованиям исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри, при этом добавляются стерильные салфетки и медицинские маски.

"Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года", - говорится в приказе. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Так, в новый состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинских перчаток размером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трех бинтов размером от 7 м на 14 см. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 на 500 см. Кроме того, в аптечку включаются ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

"По истечению сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", - говорится в документе.