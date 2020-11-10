Духовное управление мусульман объяснило фетву о недопустимости межконфессиональных браков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фетва (богословское заключение - прим. ТАСС) Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ о недопустимости межконфессиональных браков на территории РФ была издана в 2019 году и была призвана подчеркнуть неодобрение такой практики в России, рассказала ТАСС во вторник руководитель пресс-службы ДУМ РФ Диляра Ахметова.

"В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке или иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем. Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее, - там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная. <...> Эта фетва была принята год назад", - сообщила она ТАСС.

Она пояснила, что опубликованное в понедельник на сайте ДУМ РФ богословское заключение Совета улемов организации посвящено практике заключения мусульманского брака. "В добавочных дополнительных материалах к нему стоит ссылка на фетву годичной давности", - добавила Ахметова.

Ранее в СМИ сообщалось, что Совет улемов ДУМ РФ 9 ноября запретил российским мусульманам браки с представительницами других религий. Фетва №5/19 "Межконфессиональные браки" была принята 19 ноября 2019 года. В ней утверждается, что "межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая".

Фетва ссылается на мнение большого количества исламских теологов о крайней нежелательности межрелигиозных браков в условиях неисламского государства, где мусульмане составляют меньшинство. Кроме того, нежелательным последствием смешанных браков в фетве названо то, что союз мусульман-мужчин с представительницами других конфессий может уменьшить шансы мусульманок найти супруга-единоверца.

Сохранение идентичности

Фетва Совета улемов Духовного управления мусульман РФ о неодобрении межконфессиональных браков в России направлена на сохранение национальной и религиозной идентичности, снижение числа разводов, сказал ТАСС ученый секретарь совета Ильдар Аляутдинов.

"Этот документ можно назвать беспрецедентным для России, но если рассматривать мировой опыт, то подобные решения не новы. Более того, подавляющее большинство авторитетных мусульманских ученых прошлого также не раз высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина с женщиной из людей Писания. На сегодняшний день эта тема стала еще более актуальной, так как в современном обществе, к сожалению, постепенно утрачиваются традиционные ценности семьи, в то время как для тех, кто вступил на путь познания веры, поддержка и понимание близких особо необходимы. <...> Принятое решение призвано сохранить национальную и религиозную идентичность, а также уменьшить количество разводов", - сказал Аляутдинов.

Он отметил, что еще одним немаловажным фактором для установления такого запрета является неправильное понимание сущности ислама одним из супругов. "Зачастую это приводит к недопонимаю между членами семьи, дети не получают должного религиозного воспитания, и духовные основы семьи ослабевают", - полагает он. Ряд мировых советов мусульманских ученых, по его словам, также заявляет "о недопустимости межконфессионального брака в условиях неисламского государства".

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал не политизировать вопрос о межконфессиональных браках мусульман с представительницами других религий.

"Мы такого рода решения обосновываем, ссылаясь на священный Коран, который разрешает мусульманам жениться на христианках и иудейках. <...> Видимо, наши братья в ДУМ (Духовное управление мусульман - прим. ТАСС) РФ посчитали, [что нужно] объяснить интерпретацию немножко по-другому этого аята Корана - это их мнение, нескольких ученых, имамов, которые входят в Совет улемов ДУМ РФ, это не объединенное решение религиозных деятелей, мусульман в стране. <...> Данный документ нужно воспринимать как рекомендацию этих ученых, <...> не надо его сегодня политизировать и вызывать конфликт между представителями разных религий, тем более - мы живем в стране многонациональной и многорелигиозной", - сказал он ТАСС во вторник.

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