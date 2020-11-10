Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области не планируют проводить массовые мероприятия на новогодние праздники в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, об этом во вторник сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" губернатор региона Андрей Воробьев.

"Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год", - сказал Воробьев.

Он добавил, что решение о введении каких-либо ограничений в Подмосковье будет приниматься с учетом развития ситуации с распространением инфекции. "Сейчас мы не будем пытаться предсказать, я очень надеюсь, что ситуация стабилизируется. Мы сделаем все для того, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле и с хорошими пожеланиями друг другу", - рассказал губернатор.

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