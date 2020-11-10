Нижегородская область получила 120,5 млн рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19

ТАСС, 10 ноября. Нижегородская область получила более 120,5 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Нижегородская область получила 120 млн 534 тыс. рублей из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора области Глеба Никитина, соглашения о поставке лекарств заключат до конца недели. "Препараты будут доставляться медработниками территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров", - цитирует его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что регион получит из федерального бюджета 15,7 млн рублей на дооснащение медицинских лабораторий, что позволит увеличить объемы тестирования на коронавирус.

В Нижегородской области, по данным на 10 ноября, подтверждено 45 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 199 человек выздоровели, 908 пациентов умерли.