Полиция разыскивает в Иванове десятилетнего мальчика

ТАСС, 10 ноября. Полиция начала поиски ученика третьего класса, который во вторник днем ушел из дома в Иванове и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"ОМВД России по Ленинскому району города Иваново разыскивается несовершеннолетний 2010 года рождения (учащийся 3 класса). Сегодня около 14:30 мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на вид мальчику 9-10 лет, худощавого телосложения, был одет в черные джинсы, серую куртку, при себе имел рюкзак черного цвета.