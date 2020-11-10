Жители Удмуртии, заразившиеся коронавирусом, смогут получить консультации по видеосвязи

ИЖЕВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Консультационный центр Удмуртии по вопросам, связанным с коронавирусом, начнет оказывать помощь жителям по видеосвязи, сообщил во вторник во время прямого эфира на своей странице в " ВКонтакте " глава республики Александр Бречалов.

"Начиная со следующего понедельника в консультационном центре будет доступен сервис телемедицинских консультаций. Это означает, что пациенты смогут связаться с сотрудником центра, с врачом, чтобы получить рекомендации в дистанционном режиме, но теперь уже в видеоформате", - сказал Бречалов.

По его словам, с 5 октября центр принял более 15,3 тыс. обращений от жителей, сейчас в нем работает 33 специалиста. "Благодаря их сопровождению, то есть в результате общения, было принято решение по 96 пациентам о госпитализации в стационары, а 307 пациентам вызваны врачи на дом", - добавил глава региона.

Он также отметил, что в республике снижается количество обращений в скорую помощь. Так, в октябре регистрировали по 1 388 вызовов в сутки, сейчас по 1 076.

"Сейчас в республике работает 145 выездных бригад медпомощи для амбулаторных больных, из них 49 работает по Ижевску. Ежедневно каждая бригада обслуживает от 20 до 80 вызовов, работают коллеги очень напряженно. Наибольшее напряжение у нас было в сентябре и первой половине октября", - отметил Бречалов.

На 10 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 350 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 414 человек выздоровели, 187 умерли. Состояние заболевших: 901 в удовлетворительном состоянии, 693 средней степени тяжести, 155 в тяжелом состоянии.