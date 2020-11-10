В Петербурге представили концепцию мемориала жертвам Кронштадтского мятежа 1921 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академия художеств) представили во вторник концепцию мемориала жертвам Кронштадтского мятежа (1921 год) на встрече Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Кронштадте. Памятник планируется установить к 100-летию Кронштадтского мятежа в 2021 году, сообщил один из авторов концепции Влад Муханов.

"Мы разработали такую концепцию, предполагающую установку группы зеркальных силуэтов людей на территории оврага, который является одним из предполагаемых мест расстрелов 1917 и 1921 годов", - рассказал ТАСС Муханов, который также являлся участником разработки проекта памятника Дмитрию Менделееву в Мурино (Ленинградская область) и Аллеи Адмиралов в парке "Патриот" Кронштадта.

По его словам, проект должен состоять из двух элементов - фигуры людей, которые планируется установить в Доковом овраге Кронштадта, и информационные стелы, которые будут находиться на пути следования потоков людей. "Пока это только концепция, одобрение проект еще не получил, он в ходе согласования, - добавил Муханов. - Со сроками сложно пока что-то говорить наверняка, но открытие планируется, конечно же, в следующем году".

Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, присутствовавший на презентации проекта, отметил, что события, связанные с Кронштадтским мятежом, необходимо внимательно изучать. "Если мы вспомним, что революция пожирает своих детей, то кронштадтские матросы и были первыми детьми революции, которые стали ее первыми жертвами. Об этом надо помнить, опыт этот надо самым внимательным образом изучать, потому что это тяжелая трагическая история, которую ни в коем случае нельзя забыть", - сказал он.

Мединский также напомнил, что в Кронштадте был установлен бюст капитану 1-го ранга Алексею Щастному, который был расстрелян в 1918 году по приговору Революционного трибунала (судебный орган). "Недавно поставили первый бюст капитану Щастному, первому революционному командующему Балтийским флотом, который был первым расстрелян, вопреки закону, в годы Советской власти. Как мы помним, в эйфории революционных дней Советская власть отменила смертную казнь, а потом отменила свой собственный запрет на нее. Фактически де-факто, без суда и без процедуры, расстреляв заслуженного офицера, защитника Кронштадта, Ленинграда и Петрограда", - добавил Мединский.

Кронштадтский мятеж - вооруженное восстание моряков против большевиков, которое длилось с 1 по 18 марта 1921 года. По данным историков, в ходе событий были убиты свыше 1 тыс. мятежников, более 2 тыс. были ранены и захвачены в плен. После полного подавления мятежа к расстрелу были приговорены более 2100 человек, к различным срокам наказания - более 6400 человек.