Под Калининградом восстановят историческое здание эпохи философа Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Студенты Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта, участвующие в программе приграничного сотрудничества Россия - Польша, восстановят под Калининградом историческое здание эпохи великого немецкого философа, чье имя носит этот вуз. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте университета

"БФУ им. И. Канта выиграл грант по Программе приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-2020 на реализацию проекта "От локального к глобальному: Историческое наследие как приграничный инструмент образования (СТУДКАНТ - STUDKANT)". Проект, цель которого - повысить качество образования российских и польских студентов-архитекторов и реставраторов на практике по реставрации объектов историко-культурного наследия продлится два года, размер гранта составит €1 млн 600 тыс. В рамках его предполагается реставрация сразу двух исторических объектов в Калининградской области и Гданьске с привлечением студентов БФУ и Гданьского университета", - отмечается в сообщении.

В Калининградской области таким объектом станет здание Северного флигеля на территории ансамбля "Усадьба пастора прихода Юдшен" в поселке Веселовка, где два года назад восстановили знаменитый Дом Канта.

По оценке руководителя российского проекта Анны Беловой, "восстановление некогда хозяйственной постройки Северного флигеля, от которого сегодня остались только фрагменты фундамента, символично для университета, носящего имя великого философа, особенно в преддверии его 300-летнего юбилея". Вместе с тем, полагает она, "это великолепная возможность для наших студентов стать частью грандиозной работы, опыт которой отразится в их дальнейшей карьере в сфере архитектуры, строительных и реставрационных работ".

Планируется, что работы стартуют весной 2021 года. За два года здание Северного флигеля приведут в соответствии с его историческим обликом. В будущем там будут располагаться гостевые комнаты и мастерские для реставраторов. Также Северный флигель планируется использовать как базу для проведения конференций, учебно-методических занятий и мастер-классов с преподавателями Академии Кантиана БФУ им. Канта, архитекторами и реставраторами. Дополнительно будет оборудован выставочный зал. В рамках проекта создадут выставку "Переселенцы в истории региона, XVII-XXI вв".

Партнерами БФУ им. И. Канта по проекту являются Кафедральный собор на острове Канта, Калининградский областной историко-художественный музей Европейский фонд охраны памятников (Польша).

Кант и его дом

Иммануил Кант - родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (нынешний Калининград). Здесь он учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Около трех лет прожил в домике пастора Андерша в селении Юдшен (ныне Веселовка), обучая троих его сыновей. Умер Кант 12 февраля 1804 года, похоронен у Кафедрального собора в тогдашнем Кенигсберге.

В 2015 году служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области включила дом пастора в Веселовке с флигелями и садом в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв."

В августе 2018 года в поселке Веселовка после реставрации открылся Дом Канта, построенный на месте, где в середине ХVIII века жил и работал учителем Кант. Именно тогда, по свидетельству историков, он разработал и опубликовал свою космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности. Реставраторы сохранили интерьер дома, включая лестницу, двери, печи. Восстановили коптильню на втором этаже здания, осушили затопленный подвал, являющийся самой древней частью постройки, где, как считают специалисты, мог бывать и сам Кант.