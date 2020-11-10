Нижегородская область получит 465 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам

ТАСС, 10 ноября. Власти Нижегородской области направят 465 млн рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам. Также 296,6 млн рублей пойдет на выплаты врачам за работу с инфицированными коронавирусом пациентами, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В условиях пандемии остается приоритетной поддержка сферы здравоохранения. Нижегородская область получает из федерального бюджета 465 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, также 296,6 млн рублей пойдут на доплаты врачам за работу с ковид-пациентами", - сказал губернатор области Глеб Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

Никитин в среду внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год. Согласно проекту, планируется увеличить сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета более чем на 2,1 млрд рублей.

Из федерального бюджета область получит 493,1 млн рублей на адресную поддержку по соцконтракту малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. На социальные выплаты безработным гражданам пойдет 447,6 млн рублей. Более 132 млн рублей предусмотрено на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет).

Согласно поправкам, 400 млн региональных средств планируется направить на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Почти 43 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на дооснащение медицинских учреждений централизованной подачей кислорода, 29 млн рублей - на обновление материально-технической базы больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Кроме того, 660 млн рублей регион предоставит на субсидии муниципалитетам для обеспечения деятельности транспортных предприятий в период пандемии. Перевозчики получат компенсацию затрат, связанных с оплатой налогов, социальных отчислений, топлива и зарплаты.

"Пока сохраняется режим повышенной готовности, мы постоянно корректируем меры поддержки нижегородских предприятий, прислушиваясь к их запросам и потребностям. В этот непростой период для бизнеса из регионального бюджета поступит 103,3 млн рублей субсидий для организаций, которые пострадали в период пандемии", - добавил губернатор Нижегородской области.