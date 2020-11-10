Мединский выразил соболезнование в связи со смертью Героя Советского Союза Михаила Ашика

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ашика - последнего в Санкт-Петербурге Героя Советского Союза, получившего это звание в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Ашик умер 9 ноября на 96-м году жизни.

"С прискорбием узнал о кончине Михаила Владимировича Ашика, ветерана Великой Отечественной войны, последнего Героя Советского Союза в Санкт-Петербурге. Еще летом, 24 июня, в год 75-летия Парада Победы он принимал поздравления с 95-м юбилеем и благодарность за Победу, которую он, участвующий в освобождении Крыма и шести государств Европы, героически добывал. <...> Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким Михаила Владимировича. Светлая память о герое навсегда останется с нами", - цитирует его во вторник пресс-служба.

Мединский особо отметил произведения Ашика, основанные на его воспоминаниях: "Эстергомский десант", "Слово о 305-м батальоне", "144-й отдельный батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне".

В 1944 году Михаил Ашик окончил курсы младших лейтенантов 4-го Украинского фронта и в апреле 1944 года был направлен в Крым, в Отдельную Приморскую армию, служил командиром взвода в первой роте 144-го отдельного батальона морской пехоты. Участвовал в освобождении Одессы, Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, в составе Дунайской военной флотилии прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы войны был трижды ранен. Звание Героя Советского Союза ему присвоено за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта (тактический десант, высаженный катерами Дунайской военной флотилии в ходе Венской наступательной операции).