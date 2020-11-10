Специальная бригада врачей будет выезжать в ульяновские больницы в помощь медработникам

УЛЬЯНОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ульяновской области через неделю сформирует бригаду врачей, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников государственных медицинских учреждений. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Минздрав региона создаст специальную бригаду врачей, которые будут выезжать в государственные учреждения здравоохранения и оказывать помощь медицинским работникам, пациентам. Работа медицинского десанта будет развернута уже со следующей недели", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что такие бригады будут заниматься профилактикой заболеваемости. Кроме того, во всех поликлиниках появились дежурные администраторы. В их задачи входит разведение потоков пациентов и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

По информации пресс-службы правительства, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил министерству здравоохранения региона наладить систему мониторинговой работы в государственных учреждениях здравоохранения. Каждое из них уже создало What"sАpp-приемные для оперативного решения проблемных вопросов населения. Через такие приемные можно записаться к врачу, задать вопросы по лечению и диагностике коронавируса. Сотрудники министерства здравоохранения осуществляют внеплановые выезды для проверки на месте оперативности работы с обращениями и решениями вопросов граждан.

Работа контактного центра по вопросам о ситуации с коронавирусом организована круглосуточно, без выходных. Увеличено количество операторов, работающих днем. Чтобы сократить время ожидания и ускорить отработку обращений, привлечены ординаторы Ульяновского государственного университета.

По данным оперативного штаба региона на 10 ноября, в Ульяновской области выявлено 23 124 случая коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 237 человек, умерли 279 пациентов с подтвержденной инфекцией.