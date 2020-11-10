В Ульяновской области появится служба доставки лекарств для пациентов с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусом в Ульяновской области, которые проходят лечение дома, смогут получать лекарства по месту жительства с помощью службы доставки, во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В каждом районе по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова будет организована работа служб доставки бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся дома", - сказала собеседница агентства.

Для контроля за ценами и наличием медицинских препаратов в регионе будет создан электронный банк данных. Вопрос прорабатывается с аптекарскими объединениями и организациями.

До конца недели в регионе приступит к работе центр телемедицины, центр помощи амбулаторным больным и центр лекарственного обеспечения населения. Задача - помочь жителям дистанционно проконсультироваться у медицинских специалистов, получить необходимые препараты и решить другие проблемные вопросы.

На 10 ноября в Ульяновской области выявлено 23 124 случая коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 237 человек, умерли 279.